〔企业并购〕日本伊藤忠商事将收购中国山东如意集团30%股权(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透8月31日电---日本伊藤忠商事(8001.T)周三表示,该公司将以约150亿日圆(2亿美元)买入中国山东如意集团30%的股权,该公司正寻求在中国服装市场的扩展.
此次交易将令伊藤忠商事成为如意集团第二大股东.
伊藤忠商事表示,计划同如意集团一道拓展羊毛和其他原材料的交易,并帮助後者营收翻番达到4,000亿日圆,实现2011年目标.伊藤忠商事在日本、香港和大陆地区已有纺织业务开展,并在亚洲各地设有工厂.
伊藤忠商事股票在早盘交易中一度上涨1.6%,表现优于同期下跌0.2%日经指数.N225.
此次购股行动也将令伊藤忠商事间接持有日本Renown(3606.T)约12%股权.山东如意集团持有Renown的41%股份.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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