〔企业并购〕日本伊藤忠商事将收购中国山东如意集团30%股权(更新版)

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路透8月31日电---日本伊藤忠商事(8001.T)周三表示,该公司将以约150亿日圆(2亿美元)买入中国山东如意集团30%的股权,该公司正寻求在中国服装市场的扩展.

此次交易将令伊藤忠商事成为如意集团第二大股东.

伊藤忠商事表示,计划同如意集团一道拓展羊毛和其他原材料的交易,并帮助後者营收翻番达到4,000亿日圆,实现2011年目标.伊藤忠商事在日本、香港和大陆地区已有纺织业务开展,并在亚洲各地设有工厂.

伊藤忠商事股票在早盘交易中一度上涨1.6%,表现优于同期下跌0.2%日经指数.N225.

此次购股行动也将令伊藤忠商事间接持有日本Renown(3606.T)约12%股权.山东如意集团持有Renown的41%股份.(完)