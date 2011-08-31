《热点透视》淡马锡精明买卖建行股份,但恐付出战略代价

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 肖群英

路透香港8月30日电---新加坡国有投资机构淡马锡买卖中国建设银行(601939.SS)的手法可能有点聪明过头了.它正在购买美国银行(BAC.N)所持10%建行股份的一部分,买价比不到两个月前其抛售建行股票时低了21%,此举在财务上堪称巧妙.但这种短期的投机取巧,可能会损害淡马锡的长期投资者声誉.

从战术上看,淡马锡前次抛售建行股份与这次重新入股,时机选择都很精明.在美银所持建行股票于8月29日解除禁售前,淡马锡在7月减持了建行和另一家中资银行的股份.由于美银面临巩固财务状况的压力,淡马锡现在购买美银所持部分建行股份的出价,比建行周一市场价低了11%,而後者本身又比淡马锡上次抛售建行股份的价钱低出11%.假若淡马锡正在全部买回7月时以12亿美元抛出的15亿股建行股票,则可从中获利2.5亿美元.

美国银行可能不满付出大幅折价,但它也是正自食其果.2008年美银行使认股权以远低于市价的水平购得196亿股建行股票,本被规定在2011年前不得出售.但数月後美银就出售持股,大赚73亿美元.据知情人士透露,此举惹恼了中国政府当局.

出于同样的原因,中国政府也难以对淡马锡满意.淡马锡的一个问题是,它的做法让人感觉,在美银可能因为资金所迫抛售建行的前夕,它的大举减持给建行股价造成了压力.再者淡马锡已坐拥丰厚现金,据标准普尔数据,截至2010年3月底该机构所持现金高达约330亿美元,并没有售股套现的需求.

淡马锡作为长线被动投资者的名望,协助其在中国赢得多笔获利丰厚的交易.它是最早参股中国"四大行"的外资机构之一.在其快速买卖建行股票之前,中国国内就有看法称,所谓的外国战略投资者的做法其实更像是一群投机客.淡马锡可能已在中国引起不满反应,这或许会妨碍其在审批相对主观的中国市场达成其他交易.

当然,在中国下次需要现金时,会发现很难拒绝淡马锡所持现金的诱惑.但谁也不能打保票,淡马锡这次获得短期财务收益,不会付出长远战略代价.(完)