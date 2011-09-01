〔中国公开市场〕三个月央票收益率继续持平于3.1618%--公告

路透上海9月1日电---中国人民银行周四公告称,上午招标的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率继续持平于3.1618%.

央行公开市场今日未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放250亿元.

央行上周四招标发行了30亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;同时进行的30亿元91天期正回购,中标利率也持稳于3.16%

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp

上周四 30亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)

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