〔金属期市〕LME期铜下跌,因欧美和日本疲弱数据助燃对经济放缓的担忧

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月31日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三下跌0.3%,并有可能录得19个月来最高单月跌幅,此前美国、欧元区和日本公布的经济数据疲弱,助燃对全球经济放缓的担忧.

但印尼Grasberg铜矿工人的罢工威胁,以及智利7月铜产量下降的消息或限制跌幅.