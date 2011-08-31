专家称尚无疫苗应对H5N1禽流感变异毒株

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月30日电---病毒学家周二警告称，尚无疫苗可防治在中国和越南传播的H5N1禽流感变异毒株，呼吁各界加强对该病毒的监控，以免传染人类。
联合国粮农组织（FAO）周一警告称，禽流感可能再度席卷而来，并称H5N1禽流感变异毒株正在亚洲及其它地区传播。
科学家目前尚不确定新病株H5N1-2.3.2.1是否对人类更致命，但他们指出，该病株与原先病毒差异较大，人类针对原先病毒而研制的疫苗对其无效。
香港大学病毒学家佩里斯（Malik Peiris）说道：“目前，世界卫生组织（WHO）推荐了一种人用的H5N1备选疫苗……但它无法全面防治（新毒株）。”
“不过这很常见。H5病毒不断发生变化，因此我们也必须研发新疫苗来应对。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。