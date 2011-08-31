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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 10:15 BJT

〔中国公开市场〕9月央票和正回购到期量3,510亿元,环比微降

路透上海8月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场9月央票和正回购到期量合计将达3,510亿元人民币,较8月的3,520亿元环比略微有所减少.

其中,9月公开市场央票到期量为2,290亿元,正回购到期量为1,220亿元.

以下为2011年9月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2011/9/1-9/2 270 -- 270

9/3-9/9 830 930 1,760

9/10-9/16 900 290 1,190

9/17-9/23 -- -- --

9/24-9/30 290 -- 290

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合计 2,290 1,220 3,510

注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)

--整理 曲伟治; 审校 李宏薇

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