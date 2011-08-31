〔中国公开市场〕9月央票和正回购到期量3,510亿元,环比微降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场9月央票和正回购到期量合计将达3,510亿元人民币,较8月的3,520亿元环比略微有所减少.
其中,9月公开市场央票到期量为2,290亿元,正回购到期量为1,220亿元.
以下为2011年9月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量
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2011/9/1-9/2 270 -- 270
9/3-9/9 830 930 1,760
9/10-9/16 900 290 1,190
9/17-9/23 -- -- --
9/24-9/30 290 -- 290
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合计 2,290 1,220 3,510
注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)
--整理 曲伟治; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。