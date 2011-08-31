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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 10:28 BJT

〔中国新债〕山西金海洋公司下周三将发行9亿元中期票据,期限五年

路透上海8月31日电---中国中煤集团山西金海洋能源有限公司周三公告称,将于下周三(9月7日)

在银行间债市簿记建档发行9亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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山西金海洋公司 17.5 9 5 9/7簿记建档 建设银行 AA+ 9/8 9/9

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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