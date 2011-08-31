〔全球矿业〕银行进军铁矿石现货市场,降低其衍生品交易风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月30日电---越来越多的投资银行摩拳擦掌,准备进军铁矿石现货交易市场,因为该市场的巨大规模以及转向更透明的定价机制实在诱人.该领域长期以来一直由贸易商行主导.
"全球市场规模是主要激励因素,铁矿石市场规模令其他任何一种金属都相形见绌...现在铁矿石金融市场已经在运行,"麦格理分析师Colin Hamilton表示.
"从事商品交易的银行,大多都集中在铁矿石现货,其中包括麦格理."
每年海运铁矿石成交量约有10亿吨,其中20-30%左右在现货市场出售,剩馀部分则为长期合约.
在该市场,银行可能永远无法与贸易商行匹敌,因为他们对风险的控制,将限制其进行投机性交易以及在全球一些高风险领域的交易.
即便如此,也有几项理由吸引银行进行铁矿石现货交易.涉足铁矿石市场将帮助其限制迅速发展的铁矿石衍生品业务带来的风险,同时也会促成一些交易,帮助蓬勃发展的矿业企业融资.
"进入现货市场将使银行拥有更多的杠杆,并限制其衍生品交易的风险,"Mitsui Bussan Commodities交易员Abe Ulusal表示.(完)
--编译 李爽; 审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。