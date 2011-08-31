〔美国个股〕美国银行因17.5亿美元Countrywide抵押贷款池被起诉

路透纽约/北卡州夏洛特8月30日电---US Bancorp(USB.N)旗下银行部门是一个17.5亿美元抵押贷款池的受托人,已对美国银行(BAC.N)提起诉讼,寻求迫使美国银行回购标的贷款,因据称关于这些贷款存在虚假陈述.

此前已有一系列针对Countrywide Financial所发行风险抵押贷款相关的诉讼,要求赔偿投资者损失.US Bancorp案是最新的一起.美国银行在2008年时收购了Countrywide Financial.

在提交给纽约一家州法院的诉状中,US Bancorp称Countrywide通过系统性地虚假陈述承销及贷款材料,已经实质违背了义务.Countrywide发行了HarborView Mortgage Loan Trust 2005-10中的4,484笔贷款.

此次诉讼要求美国银行回购上述抵押贷款池中的全部贷款,或至少是该信托中那些美国银行知晓存在问题的、损害投资者利益的部分.

美国银行未能及时置评.(完)