〔日本股市〕早盘收跌0.4%,美国疲弱数据令投资者锁定近期获利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月31日电---日股日经指数周三早盘下跌,因美国消费者信心跌至两年低位的消息损及人气,促使投资者对此前四天的涨势了结获利.
美国8月消费者信心挫跌至2007-2009年衰退以来的最低水准,此前美国预算之争曾重创股市且让美国濒临违约.[ID:nCT0393488]
截至早盘收盘,日经指数.N225下滑0.4%至8,918.50点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至766.78点.
分析师也指出,日股不再处于超卖状态,日经指数已从8月22日所创的近期收盘低点8,628.13点上涨3.8%.
"股指料继续陷于9,000点下方的狭窄区间,直至美国经济复苏方面出现更多促进因素."巴克莱资本董事经理人Fumiyuki Takahashi表示.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。