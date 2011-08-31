〔日本股市〕早盘收跌0.4%,美国疲弱数据令投资者锁定近期获利

路透东京8月31日电---日股日经指数周三早盘下跌,因美国消费者信心跌至两年低位的消息损及人气,促使投资者对此前四天的涨势了结获利.

美国8月消费者信心挫跌至2007-2009年衰退以来的最低水准,此前美国预算之争曾重创股市且让美国濒临违约.[ID:nCT0393488]

截至早盘收盘,日经指数.N225下滑0.4%至8,918.50点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至766.78点.

分析师也指出,日股不再处于超卖状态,日经指数已从8月22日所创的近期收盘低点8,628.13点上涨3.8%.

"股指料继续陷于9,000点下方的狭窄区间,直至美国经济复苏方面出现更多促进因素."巴克莱资本董事经理人Fumiyuki Takahashi表示.(完)