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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 10:57 BJT

〔新债招标〕中国中冶30亿元一年期短融票面利率5.78%--路透数据

路透上海8月31日电---路透数据NEWISSUED显示,中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)

周二簿记建档的30亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为5.78%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国中冶 30 30 12 5.78% 工商银行 AAA 8/31 9/1

(1618.HK)(601618.SS) 国开行

=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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