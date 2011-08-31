《全球金融分析》债券市场流动性不佳,彰显银行业担忧加剧

* 流动性收紧,因基金减少对欧洲放贷

* 银行益发不愿利用资产负债表促进回购交易

* 公司债流动性欠佳,提升CDS需求

路透纽约8月30日电---固定收益市场和货币市场流动性状况开始反映出一种忧虑,即8月过後仍将延续近期震荡行情,避险情绪升温可能再度打击银行及融资市场.

这种担忧的一个体现是,银行通过自身资产负债表促进交易的意愿下降,结果从公司债到短期回购市场等领域都受到打击.短期回购市场上的三方贷款规模高达1.6万亿(兆)美元.

例如,巴克莱资本国际数据显示,6月末以来银行在交易商间美国公债回购市场的活动减少了63%.

有人认为,这种风险厌恶情绪蔓延预示着多事之秋的来临,恐再次引发2008年那样的信贷危机.从欧洲债务危机到美国经济疲软,并不缺乏触发危机的因素.

Natixis美国固定收益债券交易主管Abdullah Karatash称:"我认为市场将会非常紧绷."

"所有这些不确定性都可能导致股市大跌,等那一刻到来时,银行金融股会领头下挫."他说道,"这会让它们的资产负债表遭受损失,从而进一步打击流动性情况."

大型货币基金都在减少对欧洲银行业的无担保贷款,转向有担保交易.该地区银行一度因此争抢美元资金,其中一家银行甚至罕见地向欧洲央行求助.

三个月期银行间美元拆借利率周二再度扬升,创下逾一年高位.