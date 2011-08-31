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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 11:33 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索下跌,因有海外汇款流入菲律宾

0310GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP下跌,交易员称因假期後海外汇款流入菲律宾,抵消该国经济成长数据逊于预期的影响.

美元兑菲律宾披索下跌0.2%至42.35,略高于本月稍早升势的50%费波纳齐回档位,上周五本地收报42.43.

菲律宾金融市场周一和周二因适逢假期休市.

一位驻马尼拉的欧系银行交易员预计,美元兑披索将介于42.25和42.45之间,38.2%和61.8%回档位分别在42.45和42.25附近.

菲律宾第二季经季节调整国内生产总值(GDP)增速放缓至0.6%,逊于市场预期,且远不及上季水平[ID:nCN1934877].

上述疲弱的数据,增强了菲律宾央行年内其馀时间里维持利率不变的预期.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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