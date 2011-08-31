《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币几无变动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月31日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段较纽约收盘水平几无变动,市场在临近月底进入平静期.
由于来自隔夜海外市场的指引凌乱纷杂,亚洲市场今天没有出现多少买入意愿,尽管被动型对冲基金料将在今晚伦敦定盘时表现出大规模买兴,在8月份我们已见识了类似的大动作.
这些因素应会提振股市,而不是债市,此前债券价格触及2008年雷曼兄弟破产以来的最高水平(与股票相比).
明天是9月首个交易日,诸多新数据也将纷至沓来.市场将密切关注中国采购经理人指数(PMI),但本周的重大事件应是周五晚间公布的美国非农就业数据.
倘若就业数据不佳,或足以改变局势,促使美联储有可能在9月会议宣布量化宽松举措.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。