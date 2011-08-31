《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币几无变动

IFR悉尼8月31日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段较纽约收盘水平几无变动,市场在临近月底进入平静期.

由于来自隔夜海外市场的指引凌乱纷杂,亚洲市场今天没有出现多少买入意愿,尽管被动型对冲基金料将在今晚伦敦定盘时表现出大规模买兴,在8月份我们已见识了类似的大动作.

这些因素应会提振股市,而不是债市,此前债券价格触及2008年雷曼兄弟破产以来的最高水平(与股票相比).

明天是9月首个交易日,诸多新数据也将纷至沓来.市场将密切关注中国采购经理人指数(PMI),但本周的重大事件应是周五晚间公布的美国非农就业数据.

倘若就业数据不佳,或足以改变局势,促使美联储有可能在9月会议宣布量化宽松举措.(完)