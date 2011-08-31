〔路透基点〕澳门金沙中国35亿美元再融资案进入文件制备阶段--RLPC

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,金沙中国有限公司35亿美元五年期再融资案已进入文件制备阶段,并料将于9月结案.

据此前报导称,约16家银行参与了一般联贷阶段,但仍有数家潜在放贷方寻求加入.

在所有参与方中共有11家台湾银行,分别是高雄银行、永丰银行、国泰世华银行、彰化银行、远东国际商业银行、第一银行、台湾工业银行、上海商业储蓄银行、新光商业银行、台新银行和台湾企银.

其馀五家银行则为青空银行、葡萄牙商业银行(Banco Comercial Portugues)、东亚银行、中国建设银行及大丰银行.

此案于5月末进入一般联贷阶段,此前金沙中国共吸引了19家银行以高级放贷行头衔参与到分包销阶段,总承诺金额规模超过60亿美元.

其中14家银行作为全球协办行及额度分配行加入,最低承贷额4亿美元,它们分别是高盛、中银澳门、美银美林、巴克莱资本、法国巴黎银行、花旗银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、中国工商银行(澳门)、荷兰国际集团、三井住友金融集团、瑞银和新加坡大华银行.

消息人士表示,其它五家银行加入了承销商团,作为主办行,承贷至少1亿美元.它们分别是葡萄牙大西洋银行(Banco Nacional Ultramarino)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、星展银行、华侨银行和永隆银行.

澳门博彩业不断好转的基本面同样在此次定价中反映了出来.本案利率比金沙中国2010年5月的等值17.5亿美元五年期贷款低近50%,後者含所有成本费用的价码为499个基点.

本案以港元、澳门币及美元计价,其中包括一笔30亿美元的分期偿还定期贷款(A部分),以及5亿美元循环信贷(B部分).两部分利率都是香港银行同业拆息利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.贷款平均年限为4.5年,有三年的宽限期.

银行受邀以四个层级参加此案:

承贷等值5,000万美元或以上的银行,可获得251个基点的含所有成本费用利率和主办行头衔.

承贷等值3,500-4,900万美元的银行,获得251个基点的含所有成本费用利率和共同主办行头衔.

承贷等值2,000-3,400万美元的银行,获得247个基点的含所有成本费用利率和高级经理行头衔.

承贷等值1,000-1,900万美元的银行获得244个基点的含所有成本费用利率和经理行头衔.

是次贷款经由Venetian Macau US Finance Co LLC.筹措,并得到金沙中国子公司Venetian Macau Ltd和Venetian Orient Ltd担保.

部分款项将用于向到期的25亿美元项目贷款提供再融资.该笔25亿美元贷款于2006年5月获得,用在位于金光大道的旗舰项目--澳门威尼斯人酒店.其馀则用于Venetian Orient所借的17.5亿美元五年期贷款的再融资.(完)