《Maguire专栏》投机交易商看涨大豆行情,因天气状况或不利生长

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 艾茂林/张若琪

路透芝加哥8月30日电---最近玉米可谓引得八方关注,因不仅价格创出历史高位,产量评估也持续令人失望;不过投机交易商似乎预料大豆市场也将写下自己的辉煌,过去两周他们大幅增加了大豆净持仓.

自8月9日以来,非商业性交易商的大豆期货和期权净持仓累计增加超过270%,同期玉米增幅只有14%.少雨天气导致市场担心作物生长恶化,似乎是大豆看涨行情背後的主要推手,同时技术形态偏多也助燃了买兴.

**收成忧虑升温**

年初迄今,贯穿美国所有农作物市场的主题之一,就是美国农业腹地种植业者面临的不利天气状况.

目前为止市场最为关注的是玉米生长状况恶化,因与其他作物不同,眼下玉米处于生长中後期,并随之引发未来一年供给短缺的相关忧虑.

不过,大豆目前正处在最关键的、决定产量的生长阶段(鼓粒期),部分地区又缺乏足够水分,因此愈发有人担心大豆收割时也无法达到产量目标.

美国农业部(USDA)有关大豆总体生长情况的评级最近几周稳步下降,并且已经低于每年生长季这个时候的长期平均水平.

但由于大豆作物现阶段十分娇嫩,未来数周若持续乾旱少雨,恐导致大豆生长加速恶化,收成预估也会加速下滑,从而帮助提振市场人气.

浏览美国农业部作物生长情况评级图表,请点选(link.reuters.com/cub53s).