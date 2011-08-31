《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日(II)

**中国有色金属报**

--中国铝业公司旗下的中旅国际工程股份有限公司称将争取实现全年利润突破10亿元人民币,其上半年实现利润5.01亿元,完成原计划全年目标的58%.

**中国石油报**

--中国国家能源战略委员会委员孙茂远称,中国煤层气商业性开发将有突破性进展,未来十年煤层气开发将需要万亿元投入.到2020年,中国煤层气产量将接近或达到500亿立方米.

**证券时报**

--中国电石工业协会近期讨论"十二五"(2011-2015年)期间电石行业淘汰落後产能的具体目标,提议将内燃式电石炉淘汰范围从原来执行的单炉容量1.25万千伏安以下,提高到2万千伏安以下,到2015年全部淘汰2万千伏安以下的内燃式电石炉.此举将新增淘汰落後产能1,300万吨,而目前电石行业总产能有2,600多万吨.

**每日经济新闻**

--农业银行(601288.SS)(1288.HK)战略管理部近日发布报告称,民间资本是房地产开发投资的主要资金来源,在房地产开发投资中所占比重较高,并一直稳步上升,至2011年7月占比已超过74%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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