韩国撤换统一部部长,欲缓和朝韩紧张局势

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月30日电---韩国总统李明博周二撤换了负责朝鲜政策的强硬派部长，启用另一位政治亲信，看似欲推动与朝鲜的对话。

朝韩紧张局势处于数十年来的最高点，李明博面临缓解两国紧张局势的压力日升。

朝鲜曾表示不会与李明博政府接触，暗示将等待李明博于2013年初结束任期。

韩国青瓦台称，李明博已任命柳佑益为统一部部长。柳佑益此前曾担任李明博政府首任总统室室长，後担任韩国驻中国大使。

预计柳佑益将奉行和平统一政策，与朝鲜恢复“正常关系”。

他将代替玄仁泽，後者为李明博政府制定了针对朝鲜的强硬政策。（完）