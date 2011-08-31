韩国撤换统一部部长,欲缓和朝韩紧张局势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月30日电---韩国总统李明博周二撤换了负责朝鲜政策的强硬派部长，启用另一位政治亲信，看似欲推动与朝鲜的对话。
朝韩紧张局势处于数十年来的最高点，李明博面临缓解两国紧张局势的压力日升。
朝鲜曾表示不会与李明博政府接触，暗示将等待李明博于2013年初结束任期。
韩国青瓦台称，李明博已任命柳佑益为统一部部长。柳佑益此前曾担任李明博政府首任总统室室长，後担任韩国驻中国大使。
预计柳佑益将奉行和平统一政策，与朝鲜恢复“正常关系”。
他将代替玄仁泽，後者为李明博政府制定了针对朝鲜的强硬政策。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。