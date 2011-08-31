〔路透调查〕日本基金经理8月全球股票投资配比降至12年低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 全球债市投资配比追平纪录高位
* 美国和加拿大债市投资比重触及纪录低点
* 日本股市投资配比达七年高位
路透东京8月31日电---路透调查显示,日本基金经理人8月全球股市投资配比降至12年低点,因担心美国可能陷入衰退,加之欧元区债务危机,打压投资者风险偏好.
基金经理全球债市投资配比追平纪录高位.但标普调降美国债信评级以及华府债务之争阻碍日本投资者的投资,使其北美债券投资比重降至纪录低点.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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