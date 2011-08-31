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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 11:49 BJT

〔路透调查〕日本基金经理8月全球股票投资配比降至12年低点

* 全球债市投资配比追平纪录高位

* 美国和加拿大债市投资比重触及纪录低点

* 日本股市投资配比达七年高位

路透东京8月31日电---路透调查显示,日本基金经理人8月全球股市投资配比降至12年低点,因担心美国可能陷入衰退,加之欧元区债务危机,打压投资者风险偏好.

基金经理全球债市投资配比追平纪录高位.但标普调降美国债信评级以及华府债务之争阻碍日本投资者的投资,使其北美债券投资比重降至纪录低点.

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