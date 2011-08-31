〔中国债市动态〕国债收益率小跌,现券投资价值渐获认可零星买盘浮现

路透北京8月31日电---中国银行间债市周三早盘国债收益率小跌.交易员表示,受准备金上缴范围将扩大消息连续冲击,早先现券价格跌幅已大,投资价值渐获部分机构认可,早盘可见零星买盘,标的为中长期国债等.

"上午有零星买盘,五、七、10年国债都有,收益率下了一两个点吧."上海一外资银行交易员称,"流动性没想象得那麽紧,之前(现券)价格也跌太多了,(跌)到一定水平,有人觉得有吸引力了."

他进一步指出,投资盘对中长期金融债等已现购入兴趣,然卖盘很少,或因当前流动性环境中,卖盘尚无需大幅"割肉止损".

展望後期现券走势,他表示,除了准备金上缴范围扩大将渐进冲击资金面外,後期亦有大盘转债发行在即等变数,市场流动性前景不明,其倾向于观望;上海另一大型银行交易员则表示,资金利率後期还是会上涨的,现券收益率上涨的风险尚未完全释放.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

北京时间11:33时,银行间债市剩馀期限9.8年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.13%/4.08%,上日尾盘报4.1499%/4.1101%;剩馀期限近五年的固息金融债11进出14券最新双边报价CN110314=CFXM为4.62%/4.53%,上日尾盘报4.65%/4.52%.(完)