〔中国汇市〕人民币兑美元早盘围绕6.38窄幅整理,等待更多指引

* 人民币兑美元早盘继续在6.38水平附近横盘整理

* 市场正密切关注美国包括就业在内一系列经济数据

* 在此之前,汇价料维持窄幅震荡走势

路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价继续在6.38附近窄幅整理.本周美国将公布包括就业在内的一系列经济数据,投资者多持谨慎心态,并希望从中觅得关于美国未来经济前景的更多信息.

北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3800元,上日尾盘收报6.3805.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3867元,上日中间价为6.3849元.

上海一位银行交易员称,"这几日早盘波动都很小,一方面是因为市场观望情绪较浓,另一方面,央行中间价也不是很激进,基本上就是跟随国际美元的走势,可能央行那边也是想稳一稳."

他表示,美国周五将有重要的就业数据公布,在此之前,预计汇价仍将维持在6.38水平附近震荡.

是否需要采取进一步行动来刺激低迷的美国经济复苏,美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名官员周二在这一问题上显露分歧,突显美联储主席贝南克面临的两难困境.[ID:nCN1934273]

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美联储可能实施第三轮量化宽松举措(QE3),这取决于即将公布的经济数据.

东京汇市欧元周三在亚洲交易时段早盘承压,因市场对欧元区主权债务担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)的8月9日会议记录提升了市场对出台更多刺激政策的预期.[FRX/CN]

美联储下次政策会议将在9月20-21日举行.

北京时间11:32,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2790/40,上日尾盘为6.2780元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3605/25元,上日尾盘报6.3580元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)