〔表格〕德国7月实质零售销售初值较前月持平,较上年同期下降1.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月31日电---德国联邦统计局周三公布,7月实质零售销售初值较前月持平,较上年同期下降1.6%.
路透调查受访分析师的预估区间中点为按月下降1.6%和按年下降1.9%.
以下为数据细节(%):
零售销售 11年7月 11年6月 10年7月
月变动率(实质) 持平 +4.5 持平
年变动率(实质) -1.6 -2.1 +2.4
月变动率(名义) -0.2 +4.5 +0.2
年变动率(名义) -0.4 -0.5 +4.1
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.(完)
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--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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