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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 14:21 BJT

〔表格〕德国7月实质零售销售初值较前月持平,较上年同期下降1.6%

路透8月31日电---德国联邦统计局周三公布,7月实质零售销售初值较前月持平,较上年同期下降1.6%.

路透调查受访分析师的预估区间中点为按月下降1.6%和按年下降1.9%.

以下为数据细节(%):

零售销售 11年7月 11年6月 10年7月

月变动率(实质) 持平 +4.5 持平

年变动率(实质) -1.6 -2.1 +2.4

月变动率(名义) -0.2 +4.5 +0.2

年变动率(名义) -0.4 -0.5 +4.1

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.(完)

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--编译 肖群英;审校 郑茵

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