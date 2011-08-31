〔表格〕德国8月经季节调整失业人口减少0.8万人,失业率持平为7.0%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月31日电---德国联邦劳工局周三表示,德国8月经季节调整失业人口减少0.8万人至295.1万,预估为减少1万人.
8月经季节调整失业率为7.0%,7月亦为7.0%.
以下为详细数据:
德国失业人口
11年8月 11年7月 10年8月
变化(人,经季节调整) -8,000 -10,000 -18,000
数量(百万人,经季节调整) 2.951 2.959 3.188
失业率(经季节调整%) 7.0 7.0 7.6
变化(人,未经季节调整) +5,438 +45,907 -3,732
数量(百万人,未经季节调整) 2.945 2.939 3.183
失业率(未经季节调整%) 7.0 7.0 7.6 (完)
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--编译 李富强;审校 龚芳
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