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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 16:12 BJT

〔表格〕德国8月经季节调整失业人口减少0.8万人,失业率持平为7.0%

路透8月31日电---德国联邦劳工局周三表示,德国8月经季节调整失业人口减少0.8万人至295.1万,预估为减少1万人.

8月经季节调整失业率为7.0%,7月亦为7.0%.

以下为详细数据:

德国失业人口

11年8月 11年7月 10年8月

变化(人,经季节调整) -8,000 -10,000 -18,000

数量(百万人,经季节调整) 2.951 2.959 3.188

失业率(经季节调整%) 7.0 7.0 7.6

变化(人,未经季节调整) +5,438 +45,907 -3,732

数量(百万人,未经季节调整) 2.945 2.939 3.183

失业率(未经季节调整%) 7.0 7.0 7.6 (完)

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--编译 李富强;审校 龚芳

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