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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 17:09 BJT

〔表格〕欧元区7月失业率为10.0%,与6月修正後水准持平--欧盟统计局

路透布鲁塞尔8月31日电---欧盟统计局周三公布,欧元区7月失业率为10.0%,6月修正後为10.0%.

失业率(%) 7月 6月 5月 4月

欧元区 10.0 10.0 10.0 9.9

欧盟27国 9.5 9.5 9.5 9.4 (完)

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--编译 侯向明;审校 张涛

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