《全球市场》亚洲股市小升,有望以略微强劲的基调结束动荡的8月

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 亚洲股市可能录得2010年5月以来的最差月度表现
* 美联储祭出刺激政策的预期支撑股市,但令美元承压
* 美国周五公布的就业数据或将决定美联储的下一步举措--MF Global
路透香港8月31日电---亚洲股市周三小幅走高,有望以稍显强势的基调结束动荡的一个月.但美元走势困顿,因市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步刺激经济的预期增强.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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