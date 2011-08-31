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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 12:17 BJT

《全球市场》亚洲股市小升,有望以略微强劲的基调结束动荡的8月

* 亚洲股市可能录得2010年5月以来的最差月度表现

* 美联储祭出刺激政策的预期支撑股市,但令美元承压

* 美国周五公布的就业数据或将决定美联储的下一步举措--MF Global

路透香港8月31日电---亚洲股市周三小幅走高,有望以稍显强势的基调结束动荡的一个月.但美元走势困顿,因市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步刺激经济的预期增强.

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