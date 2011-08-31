〔中国货币市场〕回购利率大体走稳,准备金新政或已致月末效应提前显现(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京8月31日电---中国银行间市场周三早盘质押式回购加权平均利率大体走稳,且隔夜及七天期利率还略跌,有别于此前月末惯常大幅走升格局,或因准备金缴款扩至保证金消息已令市场资金需求的月末效应提前显现所致.

交易员并表示,央行将银行表外业务的保证金存款纳入准备金率缴存范围,完善了货币政策操作框架,这在客观上有助于降低中国金融市场在月末或季末因准备金缴款引发的剧烈波动.

而由于资金成本长期高企,市场机构的经营策略也进行一定调整,并降低了争夺存款资金等资源来改善月度报表等指标的意愿.

"保证金缴准备金的消息出来後,回购利率就涨了不少,今天估计就这样,不会再有大的变化了."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,6月以来,回购利率持续高企,加上对银行贷存比进行日均监管考核的制度安排,机构逐渐调整了自身的经营思路,降低月末时点对资金的大量骤然需求.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3622 3.437 -7.48

七天CN7DRP=CFXS 4.9361 4.9607 -2.46

14天CN14DRP=CFXS 5.4451 5.429 +1.61

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3616 3.4394 -7.78

七天CHICNY7D=CFXS 4.9902 4.9593 +3.09

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3760 3.4417 -6.57

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.9503 5.0000 -4.97

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.4500 5.4000 +5.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.3538 3.4308 -7.70

七天SHICNYSWD= 4.9550 4.9750 -2.00

三个月SHICNY3MD= 5.5444 5.5113 +3.31

====================================================================(完)