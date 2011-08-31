版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 12:21 BJT

****服务快讯!!深圳证券交易所将于9月1日发布7个新指数****

亲爱的客户，您好！

深圳证券交易所将于2011年9月1日发布如下7条新指数。

深证200指数

深证700指数

深证1000指数

深证700成长指数

深证700价值指数

深证1000成长指数

深证1000价值指数

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(DataScope file code) 180中。

路透网上客户服务Customer Zone（网页customers.reuters.com/）提供及时的Change Notification线上服务查询及订购服务。以上资讯内容，您可参阅DN058423之英文说明及DN058423/ZHS之中文说明。路透即时系统的[服务快讯]新闻代码[INFO]亦提供最及时的路透资料新增或变动等资讯，建议您随时锁定撷取，快速掌握更新讯息。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐