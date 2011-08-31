《企业看点》--8月31日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月31日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 韩国新闻媒体MoneyToday报导,CJ Group成员企业为首的财团已将对韩国最大物流公司--大韩通运(000120.KS)的收购价降低3%.[ID:nS6E7EV01K]
* 英国每日电讯报报导,美国保险业钜子贝恩(Jack Byrne)之子领导的一个投资集团,已成为收购Omega
Insurance HoldingsOIH.L的领先买家.[ID:nL5E7JU2VO]
* 华尔街日报引述消息人士报导称,豪华度假村运营商Kerzner International Holdings Ltd拟出售迪拜亚特兰蒂斯旅游胜地(Atlantis resort)的50%股权,以筹集资金用于重组下周到期的26亿美元按揭贷款债务.[ID:ID:nL4E7JV0B1]
* 金融时报报导,香港亿万富豪蔡氏家族已取消收购RAB CapitalRAB.L旗下基金的计划.[ID:nL5E7JV007]
* 金融时报报导,英格兰足球超级联赛卫冕冠军曼联[MNU.UL]在新加坡的首次公开发行募集资金10亿美元,将采用两级股票结构.[ID:nL5E7JU2WZ]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。