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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 13:41 BJT

《企业看点》--8月31日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月31日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 韩国新闻媒体MoneyToday报导,CJ Group成员企业为首的财团已将对韩国最大物流公司--大韩通运(000120.KS)的收购价降低3%.[ID:nS6E7EV01K]

* 英国每日电讯报报导,美国保险业钜子贝恩(Jack Byrne)之子领导的一个投资集团,已成为收购Omega

Insurance HoldingsOIH.L的领先买家.[ID:nL5E7JU2VO]

* 华尔街日报引述消息人士报导称,豪华度假村运营商Kerzner International Holdings Ltd拟出售迪拜亚特兰蒂斯旅游胜地(Atlantis resort)的50%股权,以筹集资金用于重组下周到期的26亿美元按揭贷款债务.[ID:ID:nL4E7JV0B1]

* 金融时报报导,香港亿万富豪蔡氏家族已取消收购RAB CapitalRAB.L旗下基金的计划.[ID:nL5E7JV007]

* 金融时报报导,英格兰足球超级联赛卫冕冠军曼联[MNU.UL]在新加坡的首次公开发行募集资金10亿美元,将采用两级股票结构.[ID:nL5E7JU2WZ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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