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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 12:58 BJT

〔中国新债〕京能热电下周三将发行20亿元中期票据,期限三年

路透上海8月31日电---中国北京京能国际能源股份有限公司周三公告称,将于下周三(9月7日)在银行间

债市簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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京能热电 20 20 3 9/7簿记建档 华夏银行 AAA 9/8 9/9

(600578.SS) 北京银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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