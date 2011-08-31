《日本经济焦点》7月工业生产成长不及预估,受日圆升值和全球放缓打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 7月工业生产增长0.6%,预估为增长1.5%
* 制造商预计8月产出增长2.8%,9月预计下滑2.4%
* 日圆上涨、全球放缓和重建缓慢为前景蒙阴
* 数据引发有关工业生产反弹力度的疑问
路透东京8月31日电---日本7月工业生产增幅逊于预估,企业预计下月产出将会下滑,显示日圆飙升和全球增长减速正开始拖累这个出口导向型经济体的复苏.
日本经济产业省周三公布,7月工业生产较前月增长0.6%,市场预估中值为增长1.5%,6月为增长3.8%.[ID:nCN1934087].
接受经济产业省调查的制造商将8月工业生产预估从增长2.0%上修为2.8%,但预计9月将下降2.4%.
"调查显示的9月降幅较预期更高,"SMBC日兴证券首席市场分析师Mari Iwashita称."这对第四季来说是个让人担忧的迹象."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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