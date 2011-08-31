〔东京汇市〕欧元呈防御走势,日本出口商买盘提振日圆

* 欧元区主权债务担忧重燃,打压欧元

* 美联储会议记录显示温和立场,令美元承压

* 日本出口商买盘提振日圆

* 美元指数8月有望录得微小升幅

* 关注美国ADP就业数据和芝加哥8月采购经理人指数(PMI)

路透新加坡/悉尼8月31日电---欧元周三承压,因市场对欧元区主权债务危机的担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日会议记录提升了市场对更多刺激政策的预期.

美元和欧元兑日圆均小跌,因为日本出口商买入日圆.

欧元仍然承压,此前意大利公债标售的市场需求冷淡,恐使意大利重新陷入欧债危机的漩涡中心.