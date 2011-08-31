〔东京汇市〕欧元呈防御走势,日本出口商买盘提振日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元区主权债务担忧重燃,打压欧元
* 美联储会议记录显示温和立场,令美元承压
* 日本出口商买盘提振日圆
* 美元指数8月有望录得微小升幅
* 关注美国ADP就业数据和芝加哥8月采购经理人指数(PMI)
路透新加坡/悉尼8月31日电---欧元周三承压,因市场对欧元区主权债务危机的担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日会议记录提升了市场对更多刺激政策的预期.
美元和欧元兑日圆均小跌,因为日本出口商买入日圆.
欧元仍然承压,此前意大利公债标售的市场需求冷淡,恐使意大利重新陷入欧债危机的漩涡中心.
数据显示欧元区8月经济景气指数降幅超过预期,且芬兰要求对希腊的援助贷款必须要有担保,这一纷争继续发酵,也令欧元前景蒙阴.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。