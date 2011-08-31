〔路透基点〕香港瑞安房地产五年期贷款案有望于9月完成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月31日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,瑞安房地产有限公司的五年期贷款案正结案,此案由中国银行上海分行牵头,规模在35-40亿元人民币之间.
招商银行、中国工商银行和渣打银行都参与其中.
中国银行负责其中的至少20%.各参与方都在决定最终各自承担的金额规模.
利率为中国人民银行利率的110%.
交易拟于9月结束.
消息称,贷款将用于为上海虹桥的项目提供资金.公司2010年10月时拍下虹桥中央商务区一地块,得标价格为31.88亿元人民币.旗下子公司King Concord Ltd曾在4月为此项目签署了一笔规模为15.5亿港元的贷款.
瑞安房地产有限公司是香港瑞安集团在中国的旗舰房地产开发公司.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。