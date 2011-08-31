〔路透基点〕香港瑞安房地产五年期贷款案有望于9月完成

路透香港8月31日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,瑞安房地产有限公司的五年期贷款案正结案,此案由中国银行上海分行牵头,规模在35-40亿元人民币之间.

招商银行、中国工商银行和渣打银行都参与其中.

中国银行负责其中的至少20%.各参与方都在决定最终各自承担的金额规模.

利率为中国人民银行利率的110%.

交易拟于9月结束.

消息称,贷款将用于为上海虹桥的项目提供资金.公司2010年10月时拍下虹桥中央商务区一地块,得标价格为31.88亿元人民币.旗下子公司King Concord Ltd曾在4月为此项目签署了一笔规模为15.5亿港元的贷款.

瑞安房地产有限公司是香港瑞安集团在中国的旗舰房地产开发公司.(完)