〔国际油市〕布兰特原油高位徘徊,因市场冀望美国刺激经济举措

路透新加坡8月31日电---布兰特原油周三在每桶114美元附近徘徊,因市场预计美国将再度行动以提振经济成长,进而提高原油需求.此前布兰特原油已连续六个交易日上涨.

投资者亦关注风暴对美国供给的潜在影响,以及第四季度的季节性需求上升,尽管原油库存意外增加打压美国原油期货.

布兰特原油有可能录得6月迄今最大单月跌幅,美国原油则有可能出现5月迄今最深下跌,因投资者担心美国经济再陷衰退,以及欧元区债务危机有可能削减需求,引发一波抛售.

0318GMT,10月布兰特原油期货LCOc1跌0.09美元报每桶113.93 美元,此前一度触及四周高位每桶114.02美元.

美国原油期货CLc1跌0.31美元,报每桶88.59美元,终止连续四天上涨态势.