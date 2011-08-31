〔国际油市〕布兰特原油高位徘徊,因市场冀望美国刺激经济举措

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月31日电---布兰特原油周三在每桶114美元附近徘徊,因市场预计美国将再度行动以提振经济成长,进而提高原油需求.此前布兰特原油已连续六个交易日上涨.
投资者亦关注风暴对美国供给的潜在影响,以及第四季度的季节性需求上升,尽管原油库存意外增加打压美国原油期货.
布兰特原油有可能录得6月迄今最大单月跌幅,美国原油则有可能出现5月迄今最深下跌,因投资者担心美国经济再陷衰退,以及欧元区债务危机有可能削减需求,引发一波抛售.
0318GMT,10月布兰特原油期货LCOc1跌0.09美元报每桶113.93 美元,此前一度触及四周高位每桶114.02美元.
美国原油期货CLc1跌0.31美元,报每桶88.59美元,终止连续四天上涨态势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。