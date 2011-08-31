〔欧洲金融〕德国副财长称,欧洲银行业没有增资的迫切需要

路透柏林8月31日电---德国副财长Joerg Asmussen在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示,欧洲银行业没有增资的迫切需要.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德敦促欧洲银行业充实资本,欧洲对此要求冷淡回应,并称欧洲所作的已经足够.

欧盟执委会表示,在进行银行业压力测试之後,已经达成相关协议,无需超出协议范围而增资.[ID:nCN1931845].Asmussen对此表示赞同.

"我不认为欧洲银行业急需增资,"Asmussen在周三播出的访谈中表示,并称德国的资本比率目前较2008年高出3个百分点.

Asmussen还表示,欧洲需要寻找到一项解决方案,让芬兰能够参与第二轮希腊救助计划,但"必须是其他15个参与救助的成员国都可以接受的对策."

芬兰要求希腊提供担保以换取贷款,已引起欧元区其他国家不满.部分国家称应得到同等待遇.分析师表示,相关纠纷可能会危及第二轮希腊救助行动.

"我们仍有一些时间,因为第二轮金援在10月前还不会完全展开...我有信心找到解决方案."Asmussen称.(完)