〔路透基点〕台湾兴富发建设准备融资54.7亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,台湾上市房地产开发商兴富发建设准备融资54.7亿台币.
是次子弹式定期贷款由台湾土地银行主办,包括A部分32亿台币五年期贷款用于购买土地,B部分21.2亿台币四年期贷款用于建设,以及C部分1.5亿元台币四年期贷款用作营运资金.
A部分利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南商业银行、台湾土地银行及合作金库一年期存款利率加码96-106个基点.
B和C部分利率为上述存款利率加码106-116个基点.
银行受邀以三个层级参加此案:承贷8亿台币或更多,承贷5-7.99亿台币和3-4.99亿台币.
银行需在9月23日前给予答复.
兴富发建设曾在2010年7月获得一笔40亿台币四年期定期贷款,所支付的含所有成本费用利率为93.75-108.75个基点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。