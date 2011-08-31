〔路透基点〕台湾兴富发建设准备融资54.7亿台币

路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,台湾上市房地产开发商兴富发建设准备融资54.7亿台币.

是次子弹式定期贷款由台湾土地银行主办,包括A部分32亿台币五年期贷款用于购买土地,B部分21.2亿台币四年期贷款用于建设,以及C部分1.5亿元台币四年期贷款用作营运资金.

A部分利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南商业银行、台湾土地银行及合作金库一年期存款利率加码96-106个基点.

B和C部分利率为上述存款利率加码106-116个基点.

银行受邀以三个层级参加此案:承贷8亿台币或更多,承贷5-7.99亿台币和3-4.99亿台币.

银行需在9月23日前给予答复.

兴富发建设曾在2010年7月获得一笔40亿台币四年期定期贷款,所支付的含所有成本费用利率为93.75-108.75个基点.(完)