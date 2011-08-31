〔美国个股〕美国银行计划出售代理抵押贷款业务--华尔街日报

路透8月31日电---据华尔街日报援引知情人士报导,美国银行(BAC.N)正在考虑出售代理抵押贷款业务,最早可能在周三通知该业务部门的员工.

该报称,美银已经决定退出代理渠道,因为已经不再符合美银抵押贷款业务的长期策略.代理抵押贷款业务部门雇用超过1,000名员工.

代理业务为贷款提供资金,然後再把贷款出售给更大的银行.

该报称,美银一直利用代理渠道开发业务量,并通过把贷款转售给其他机构及提供服务以盈利.

该报援引出版物Inside Mortgage Finance的数据,2011年第一季,从代理购买的贷款占美银抵押贷款业务量的47%,或274亿美元.

路透无法获得美国银行的评论.(完)