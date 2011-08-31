〔澳新汇市〕澳元和新西兰元远离8月低点後展开整理

路透惠灵顿/悉尼8月31日电---澳元和新西兰元兑多数货币周三在几周高位附近整理,鉴于在8月初市场动盪最严重时期两种货币都大幅下挫,现在的表现实属难得.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0695美元,一度触及隔夜市场创下约1.0721的四周高点.虽较本月初的1.0980下跌,但远远高于8月9日创出的低位0.9924.

澳元本月以来跌约3%,但交易员预期澳元将重拾升势,部分得益于大宗商品的强势.

澳新银行分析师Grant Turley认为澳元将重返1.08-1.09水准,因其预计美国和欧洲都将以放宽政策的形式,进一步向经济挹注流动性,以刺激经济的成长.