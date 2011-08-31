〔澳新汇市〕澳元和新西兰元远离8月低点後展开整理

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月31日电---澳元和新西兰元兑多数货币周三在几周高位附近整理,鉴于在8月初市场动盪最严重时期两种货币都大幅下挫,现在的表现实属难得.
澳元/美元AUD=D4最新报1.0695美元,一度触及隔夜市场创下约1.0721的四周高点.虽较本月初的1.0980下跌,但远远高于8月9日创出的低位0.9924.
澳元本月以来跌约3%,但交易员预期澳元将重拾升势,部分得益于大宗商品的强势.
澳新银行分析师Grant Turley认为澳元将重返1.08-1.09水准,因其预计美国和欧洲都将以放宽政策的形式,进一步向经济挹注流动性,以刺激经济的成长.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。