〔中国数据〕8月制造业PMI止跌反弹,升至荣枯分水岭附近的49.9--汇丰

路透北京9月1日电---汇丰(HSBC)周四公布,经季节性调整的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值小幅反弹至49.9,结束此前连续三个月下滑的态势,且来到荣枯分水岭50附近.

PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.8月终值略优于一周前发布49.8的预览初值数据,亦高于7月终值49.3.

不过,由于海内外市场需求疲弱,8月制造业新接业务量下降,为13个月以来首见,但降幅仅算轻微.

此外,投入和产出成本继续上升,涨幅均为三个月来最大,原材料和燃料涨价时带动价格上扬的主要因素.

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.

以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:

2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

PMI 49.9 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9 (完)