〔东京美债〕公债走坚,受月底买盘和美联储或放宽货币政策的憧憬提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月31日电---美国公债价格周三在亚洲市场走坚,得益于亚洲投资者的月底买盘,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)或出台更多宽松货币政策的预期升温.此前,美国公布了疲软的消费者信心数据,并且美联储发布上次政策会议记录.
10年期美国公债US10YT=RR价格升2/32,收益率(殖利率)报2.17%,略低于美国尾盘的2.18%,得益于亚洲投资者买入公债来延长投资组合期限,以匹配债券指数.
美国公债价格周二走高,因消费者信心指数下滑点燃美联储推出更多经济刺激措施的押注.美国经济谘商会公布,8月消费者信心指数降至44.5,为两年多以来最低.[ID:nCT0393488]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。