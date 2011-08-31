〔东京美债〕公债走坚,受月底买盘和美联储或放宽货币政策的憧憬提振

路透东京8月31日电---美国公债价格周三在亚洲市场走坚,得益于亚洲投资者的月底买盘,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)或出台更多宽松货币政策的预期升温.此前,美国公布了疲软的消费者信心数据,并且美联储发布上次政策会议记录.

10年期美国公债US10YT=RR价格升2/32,收益率(殖利率)报2.17%,略低于美国尾盘的2.18%,得益于亚洲投资者买入公债来延长投资组合期限,以匹配债券指数.

美国公债价格周二走高,因消费者信心指数下滑点燃美联储推出更多经济刺激措施的押注.美国经济谘商会公布,8月消费者信心指数降至44.5,为两年多以来最低.[ID:nCT0393488]