〔中国税制〕"十二五"期间煤层气勘探项目的进口物资免征进口税收--财政部

路透北京8月31日电---为支持煤层气的勘探开发和煤矿瓦斯治理,中国财政部表示,"十二五"(2011-2015年)期间中国煤层气勘探开发项目进口物资将免征进口税收.

刊登在财政部网站的通知称,自2011-2015年,中联煤层气有限责任公司及其国内外合作者,在中国境内进行煤层气勘探开发项目进口国内不能生产或国内产品性能不能满足要求,并直接用于勘探开发作业的设备、仪器、零附件、专用工具,将免征进口关税和进口环节增值税.

而国内其他从事煤层气勘探开发的单位,应在实际进口发生前向财政部提出申请被批准後,方能比照中联煤层气公司享受上述进口税收优惠政策.

中国石油报援引中国国家能源战略委员会委员孙茂远称,中国煤层气商业性开发将有突破性进展,未来十年煤层气开发将需要万亿元投入.到2020年,中国煤层气产量将接近或达到500亿立方米.

中国拟定中的煤层气"十二五"规划提出,到2015年总体抽采量目标为210亿立方米,为十一五(2006-2010年)规划目标的两倍多.目前,煤层气十二五规划已完成初稿并交由各方审议.[ID:nCN1749725](完)

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