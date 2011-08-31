〔中港个股〕中石化集团和台湾企业已签署漳洲古雷石化园区框架协议

路透北京/台北8月31日电---中国石油化工集团、福建省政府和台湾石化厂商团队已签署一项框架协议,将在福建兴建一座45亿美元石化专区.中国石油化工集团是亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.

此座石化专区位于漳州古雷,业内人士透露,根据最初设计,原油提炼产能为每年1,600万吨(每日32万桶),乙烯年产能为120万吨,但未就各方股权占比给出详细信息.

"这仅是一封意向函,"中石化集团一名主管称,"这个项目需要政府批准."

如果获批,该项计划将成为台湾在中国大陆石油领域的最大投资案.

参与该计划的四家台湾企业为:中石化(1314.TW)、和桐(1714.TW)、荣化(1704.TW)和台聚(1304.TW).(完)