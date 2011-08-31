〔中港个股〕中石化集团和台湾企业已签署漳洲古雷石化园区框架协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京/台北8月31日电---中国石油化工集团、福建省政府和台湾石化厂商团队已签署一项框架协议,将在福建兴建一座45亿美元石化专区.中国石油化工集团是亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.
此座石化专区位于漳州古雷,业内人士透露,根据最初设计,原油提炼产能为每年1,600万吨(每日32万桶),乙烯年产能为120万吨,但未就各方股权占比给出详细信息.
"这仅是一封意向函,"中石化集团一名主管称,"这个项目需要政府批准."
如果获批,该项计划将成为台湾在中国大陆石油领域的最大投资案.
参与该计划的四家台湾企业为:中石化(1314.TW)、和桐(1714.TW)、荣化(1704.TW)和台聚(1304.TW).(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。