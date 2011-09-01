〔新闻稿〕8月汇丰中国制造业PMI回升至荣枯分水岭附近,产出指数小增

(以下为汇丰发布的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)报告全文)

主要调查结果：

* 产出小幅增长。

* 新业务量下降，去年7月以来首见。

* 投入价格加速上扬，但涨幅仍算轻微。

8月份PMI 调查数据显示，中国制造业产出恢复增长，但增幅轻微。采购活动因此上升，库存下降速度相应放缓。需求方面，新接业务量下降，这在一年多以来尚属首见。新出口订单进一步减少。与此同时，制造业就业轻微上升。价格方面，产出价格和投入成本皆加速上扬，但相比历史数据则算轻微。

作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数 (PMI ) 8月份从49.3回升至49.9，虽然显示中国制造业的运行状况连续两月表现疲弱，但收缩率极其轻微。

8月份，中国制造业的新接业务量下降，为13个月以来首见，但降幅仅算轻微。新出口订单则连续4个月下滑，调查样本显示原因是海外市场需求疲软。

虽然新业务总量下降，8月份中国制造业生产仍在前两个月下降的基础上出现回升。不过，增幅尚属轻微，不足以带动成品库存上升（已连续13个月下降）。

由于生产需求上升，制造业厂商3个月以来首次增加投入品的采购，并且创下3月份以来最大增幅。采购库存的降幅因此环比放缓。与此同时，供应商的平均供货速度温和放缓，受访厂商认为原因与供应商方面备货不足有关。

8月份，中国制造业就业恢复增长，但增幅仍算轻微。受访厂商表示增加人手是为了配合产能扩充计划。用工数量下降的企业则表示原因是员工退休，以及人员离职後没有填补职缺。

投入成本加速上扬，涨幅为3个月以来最大，但相比历史数据仍算轻微。在本次调查期间，原材料和燃料的涨价是带动价格上扬的主要因素。厂商则继续通过提高产品价格的方式把增加的成本压力转移给客户。因此，产出价格与投入成本一样也创下3个月以来最大涨幅，但仍低于长期平均值。

产出指数

8月份，中国制造业生产出现回升，结束了前两个月的下滑态势。不过，经季节性调整的产出指数显示扩张率仅算轻微。企业表示产出增长疲弱的原因主要在于新业务量下降，其他因素还包括原料短缺和机械维护。

新订单指数

8月份数据显示，中国制造业的新接订单减少，经季节性调整的新订单指数自去年7月以来首次降至50.0临界值以下。不过，新业务的降幅仅算轻微。厂商表示，新订单量下降的主要原因是海内外市场需求疲弱。

新出口订单指数

8月份，中国制造业的新接出口订单量继续下降，经季节性调整的新出口订单指数连续4个月低于50.0临界值（低于该值表示收缩）。不过，本月降幅仍算轻微，为3个月以来最小。关于新接出口订单减少的原因，受访厂商表示与海外市场需求疲弱有关。

积压工作指数

经季节性调整後，积压工作指数显示中国制造业的未完成业务在8月份继续增加，增速虽然轻微，并低于长期平均值，但在4月份以来已是最大。13%的调查样本显示积压工作量环比上升，9%显示下降。

成品库存指数

8月份数据显示，中国制造业的成品库存继续下降，报告库存环比下降和上升的调查样本分别占将近13%和6%。库存降幅温和，环比有所加剧。受访厂商表示库存下降的原因是产出增长相对乏力。

就业指数

经季节性调整後，8月份就业指数回升至50.0临界值上方，显示制造业就业3个月以来首次出现上升。不过，就业增幅仍算轻微，绝大多数调查样本（约90%）显示用工数量环比持平。厂商表示增聘人手是因为计划扩充产能。用工数量下降的企业则提到员工退休，以及人员离职後没有填补职缺等因素。

出厂价格指数

8月份，中国制造业的成品价格连续13个月上扬，经季节性调整的出厂价格指数虽然升至3个月高点，但所反映的价格涨幅仍属轻微。将近14%的受访厂商表示月内有对产品加价，原因普遍是为了应对投入成本的上涨。

投入价格指数

8月份，中国制造业的平均投入成本进一步上升，经季节性调整的投入价格指数已连续13个月高于50.0临界值。本月涨幅虽然是3个月以来最大，但相比历史数据仍算轻微。关于投入成本上扬的原因，受访厂商普遍表示与原材料涨价有关。调查显示，月内价格上涨现象主要集中在国内市场。

供应商供货时间指数

8月份，中国制造业投入品供应商的平均供货速度温和放缓，绝大多数调查样本（接近92%）显示供应商表现与上月持平。供应商方面备货短缺是供应延误的主要原因。还有样本提到信贷紧缩影响到部分供应商如期交货的能力。

采购数量指数

8月份，中国制造业的投入品采购量恢复增长，经季节性调整的采购数量指数3个月以来首次回升至50.0分界线以上。指数虽然显示增幅轻微，但已是5个月以来最高值。关于增加采购的原因，厂商表示与生产需求上升有关。

采购库存指数

经季节性调整的8月份采购库存指数低于50.0临界值，显示原材料和半成品库存进一步下降。虽然降幅环比放缓，但仍是8个月以来最大降幅之一。受访厂商表示，月内采购库存下降与采购量增长相对疲弱有关。(完)