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公司新闻(中文) | 2011年 8月 31日 星期三 14:12 BJT

〔企业结盟〕日本索尼、东芝和日立称将合并中小尺寸面板业务

路透东京8月31日电---日本索尼(6758.T)、东芝 (6502.T)和日立(6501.T)周三表示:

* 将合并中小尺寸面板业务

* 索尼称日本政府投资基金将在合并後的面板公司持有70%股权

* 索尼、东芝和日立称将对合并後公司分别持有10%股权

* 索尼称日本政府投资基金将向合并後的面板公司投资2,000亿日圆(完)

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