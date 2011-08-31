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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 14:13 BJT

〔表格〕德国7月经季节调整後ILO就业人口较前月增加3.3万人

路透柏林8月31日电---德国联邦统计局周三表示,德国7月依国际劳工组织(ILO)方法计算经季节调整後就业人口较前月增加3.3万人.

以下为详细数据:

德国就业人口

11年7月 11年6月 10年7月

数量 (百万人,经季节调整) 41.096 41.063 40.535

较前月变动(人) +33,000 +48,000 +21,000

数量 (百万人,未经季节调整) 41.024 41.025 40.463 (完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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