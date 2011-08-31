〔表格〕德国7月经季节调整後ILO就业人口较前月增加3.3万人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林8月31日电---德国联邦统计局周三表示,德国7月依国际劳工组织(ILO)方法计算经季节调整後就业人口较前月增加3.3万人.
以下为详细数据:
德国就业人口
11年7月 11年6月 10年7月
数量 (百万人,经季节调整) 41.096 41.063 40.535
较前月变动(人) +33,000 +48,000 +21,000
数量 (百万人,未经季节调整) 41.024 41.025 40.463 (完)
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--编译 肖群英;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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