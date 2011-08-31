〔日本股市〕大体收平,因市场预期美联储可能采取更多宽松货币政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月31日电---日股日经指数周三大体收平,有关美联储可能采取更多宽松货币政策的预期提供支撑,但与此同时,继股市连涨四天后投资者了结获利,而且对美国经济的担忧也挥之不去,这亦对股市构成拖累.
日经指数.N225收高0.01%,报8,955.20点.东证股价指数.TOPX涨0.4%,报770.60点.(完)
--编译 李富强;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。