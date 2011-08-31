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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 14:18 BJT

〔日本股市〕大体收平,因市场预期美联储可能采取更多宽松货币政策

路透东京8月31日电---日股日经指数周三大体收平,有关美联储可能采取更多宽松货币政策的预期提供支撑,但与此同时,继股市连涨四天后投资者了结获利,而且对美国经济的担忧也挥之不去,这亦对股市构成拖累.

日经指数.N225收高0.01%,报8,955.20点.东证股价指数.TOPX涨0.4%,报770.60点.(完)

--编译 李富强;审校 高琦

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