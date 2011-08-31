版本:
中国
债券 | 2011年 8月 31日 星期三 14:21 BJT

〔标题新闻〕EFSF建议芬兰和其他欧元区成员国取得希腊银行股票作为贷款担保--报载

注: EFSF为欧洲金融稳定机构的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7JV03L]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐