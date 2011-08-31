版本:
中国
债券 | 2011年 8月 31日 星期三 14:30 BJT

〔欧元债市〕德债期货下滑,但经济前景忧虑已令收益率本月大跌

路透伦敦8月31日电---德国公债价格周三小幅下跌,逆转上交易日的大涨,但欧元区债务危机以及经济前景的担忧支撑市场,促使指标德债收益率在8月已下跌约40个基点.

意大利标债结果不佳,再次将欧元区第三大经济体推到债务危机的风口浪尖,目前焦点放在西班牙将标售40亿欧元五年期公债.

"意大利昨日标债情况令人失望,西班牙也面临同样风险,尽管市场对此已有准备,"一位交易员称.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐