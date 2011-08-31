《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月31日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍然抗跌,但仍未能突破1.4535至1.4575/80之间的重要阻力位.如果取得突破,将重新指向1.4700水准.只有收于55日移动均线1.4330下方,欧元才可能跌向1.4030.最近五日,1.4330一直充当支撑位.

美元/日圆:似乎是在76.00附近构建相当坚实的底部,如果真是这样,则美元很可能走高;但是,美国10年期公债收益率(殖利率)未出现反弹,正在限制美元上涨.如果跌破这些关键低点,则美元可能跌向74.50.

欧元/英镑:欧元突破了55日移动均线(目前切入位在0.8824),并继续守在该线上方,有望突破8月高点0.8885.在取得突破之前,欧元将继续保持目前的区间交投.只有走低并收于0.8820下方,才会降低向上突破的机率,并指向0.8750.主要支撑位仍在于200日移动均线,目前切入位在0.8675/0.8685区域.

英镑/美元:上周五未能跌破1.6220附近的支撑,以及上周未跌破55日均线,促使其急剧回升,英镑仍然处于较宽区间之内.确实需要有效跌破1.6220,才会重新指向1.6170,而1.6110/20美元处的200日均线仍然是关键支撑,如果持久跌破此处可能会进一步下跌.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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