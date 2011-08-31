〔企业结盟〕索尼东芝日立欲合并面板业务,专注手机与平板电脑显示屏(更新版)

(新增细节、背景及股价信息)

路透东京8月31日电---日本索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和松下(6501.T)周三表示,将利用政府提供的资金支持来合并它们的液晶面板业务,以便能够与韩国和台湾的低成本面板竞争.

合并後将打造出全球最大的智能手机和平板电脑用小尺寸面板制造商,并将一举超越处于领先地位的夏普(6753.T)和三星电子(005930.KS).合并将于2012年春季完成.

日本政府持有90%股权的Innovation Network Corp,最终将在合并後的企业投资约2,000亿日圆(26亿美元),持有70%的股份,上述三家公司将各持有10%的股份.

随着科技需求的不断提高,以及产量需求的波动不稳,该行业的重组已经有点姗姗来迟.

所有三家公司对于投资新生产线与夏普进行竞争都犹豫不决,而後者将获得苹果(AAPL.O)的10亿美元投资.