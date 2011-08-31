〔中国票据市场〕转贴利率高位盘整,机构月底交投寥寥

路透上海/北京8月31日电---中国票据市场转贴利率周三继续高位盘整.8月最後一天,金融机构主要忙于月度会计报表核算等工作,参与票据买卖报价已大为减少,收票活动更近乎停止.

"月末最後一天了,基本不做业务了,市场有零星的报价,也没有什麽实际的交易参考意义."东部一银行交易员称.

他并表示,目前市场还有大量票据在银行报表外的理财产品和回购中,随着会计报表科目规范和严格监管,都需要逐渐消化并达到监管要求,而央行近日还计划将承兑汇票等业务的保证金存款纳入准备金上缴范围,都会给票市带来巨大压力.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7808/8.3074 9.1730/8.6899 9.6324/8.8344

上日 8.7918/8.3242 9.1515/8.6515 9.6216/8.8020

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变动 -1.10/-1.68 +2.15/+3.84 +1.08/+3.24

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5360%,持平于上日.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3113/3.2395 3.4363/3.3554

上日 3.2462/3.1820 3.3795/3.3124

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)